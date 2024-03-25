Küçükçekmece ve Maltepe'de yola harç döken beton mikseri sürücülerine ceza kesildi

Küçükçekmece ve Maltepe'de yola harç dökerek seyreden beton mikseri sürücülerine toplam 8 bin 287 lira ceza kesildi.

Trafik Denetleme S¸ube Müdürlügˆü ekipleri, Küçükçekmece Basın Ekspres Yolu ile Maltepe Altıntepe Mahallesi'nde iki ayrı beton mikserinin yola harç dökerek ilerlediğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, beton mikseri sürücülerinin A.D. ve Y.K. olduğunu tespit etti.

Her iki sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 8 bin 287 lira idari para cezası kesildi.

Sürücüler hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapıldı.