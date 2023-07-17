Küçükçekmece Menekşe Sahilindeki Bakım Atölyesinde Yangın: 5 Tekne Kullanılamaz Hale Geldi

Küçükçekmece Menekşe sahilinde bulunan bir bakım atölyesinde çıkan yangında 5 tekne kullanılamaz hale geldi. Yangın, atölyedeki bir teknede başladı ve diğer 4 tekneye de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Küçükçekmece Menekşe sahilindeki bakım atölyesinde çıkan yangında 5 tekne kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Beyaz Yalı Caddesi'nde, dış kumsalda faaliyet gösteren bakım atölyesindeki bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler atölyedeki diğer 4 tekneye de sıçrarken ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle 5 tekne kullanılamaz hale geldi.

Görgü tanığı Ahmet Çırpan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknelerin bulunduğu alandan bir anda dumanların çıktığını söyledi.

Olay yerine geldiğinde teknenin yandığını anlatan Çırpan, "Ortasında da bir tane motosiklet vardı. Onu kenara çektik. Alevler sonra hepsini yaktı. Bu teknelerin hepsi tadilat için bekliyordu." dedi.