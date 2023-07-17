Küçükçekmece Menekşe Sahili'nde Tekne Yangını

KÜÇÜKÇEKMECE Menekşe Sahili'nde tamir için karaya çıkarılan teknelerden birinde yangın çıktı. Büyüyen alevler 4 tekneye daha sıçradı. İBB'ye ait su tankeriyle ilk müdahalenin yapıldığı yangının, elektrik kontağından çıktığı iddia edildi. Beş tekneyi saran yangın yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonucunda söndürüldü.

KÜÇÜKÇEKMECE Menekşe Sahili'nde tamir için karaya çıkarılan teknelerden birinde yangın çıktı. Büyüyen alevler 4 tekneye daha sıçradı. İBB'ye ait su tankeriyle ilk müdahalenin yapıldığı yangının, elektrik kontağından çıktığı iddia edildi. Beş tekneyi saran yangın yaklaşık yarınm saatlik bir çalışma sonucunda söndürüldü.

Yangın saat 16.00 sıralarında Küçükçekmece Fatih Mahallesi Beyaz Yalı Caddesi'ndeki tekne tamiri yapılan alanda çıktı.İddiaya göre tamir için karada bekletilen teknelerden birinde elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler yakında bulunan 4 tekneye daha sıçradı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi olay yerine yakın bir noktada bulunan İBB'ye bağlı su tankeri yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle, 5 tekneyi saran yangın yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonucunda söndürüldü.

"ELİMİZDEN GELDİĞİNCE SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTIK"Yangına müdahalede bulunanlardan bir kişi, "Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Arkadaş geldi 'Acil su lazım tekneler yanıyor' dedi. Şansımıza da tankerde su vardı, normalde olmaz. Bindik geldik. Parkın içindeki şantiyeden geldik. Bakırköy bölgeden. Ağaç A.Ş. aracı. Yeşil alanlara bakıyoruz.Arkadaş söyler söylemez geldik. Yetiştik zaten kimse yoktu itfaiye falan. İlk suyu tuttuk, elimizden geldiğince söndürmeye çalıştık. Çoğunluğunu söndürdük itfaiye sonradan geldi; geç gelmedi ama çoğunluğunu söndürmüştük zaten. Bayağı alevler vardı. Aşağı yukarı beş tekne yandı. Elimizden geldiğince söndürmeye çalıştık diğer taraflara sıçramasın diye" şeklinde konuştu. Yangına müdahale edenlerden Cevdet Çakmak ise, "İlk yangın çıkışında mühendismiz gitti ben gittim tankeri getirdim. Zaten yangın hızlı başladı. Sonra itfaiyemiz geldi. Tekneler yandı. Tamir edilen tekneler yandı. Yaralı yok. İlk etapta biz müdahale ettik " dedi.