Küçükçekmece Kaymakamlığı'ndan üniversitedeki çökme ile ilgili açıklama

KÜÇÜKÇEKMECE Kaymakamlığı, dün bir konut şantiyesinde yaşanan ve özel bir üniversitenin de ağır hasar görmesine neden olan çökme olayıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

KÜÇÜKÇEKMECE Kaymakamlığı, dün bir konut şantiyesinde yaşanan ve özel bir üniversitenin de ağır hasar görmesine neden olan çökme olayıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, forze kazıklarındaki olağandışı hareketliliğin önceden fark edilerek binaların tahliye edildiği belirtildi.

Sefaköy'de Halkalı Caddesi üzerinde bulunan bir konut şantiyesinde, dün saat 16.30 sıralarında zemini güçlendirmek için uygulanan fore kazıklarının çökmesi nedeniyle bitişiğinde özel bir üniversitenin bir kısmı çökmüş, bina kullanılmaz hale gelmişti.

Küçükçekmece Kaymakamlığı yaptığı yazılı açıklamada forze kazıklarındaki olağandışı hareketliliğin önceden fark edilmesi nedeniyle, binaların zamanında tahliye edildiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirten açıklamada, şöyle denildi: "Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir inşaat temelinde bulunan forze kazıklarının dün saat 16.30 sıralarında olağan dışı hareketliliği tespit edilmiştir. Kaymakamlığımızca ilgili kurumlarımızın teknik ekipleri inşaat mahalline sevk edilerek, çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alınmıştır. 2019 yılında bir inşaat firması tarafından başlatılan konut projesi şantiye alanının yanında bulunan İstanbul Arel Üniversitesi binası tahliye edilmiştir.Belirtilen alanda saat 23.15 sularında fore kazıklarının çökmesi sonucu İstanbul Arel Üniversitesi binasının bir kısmı çökmüş ve bina kullanılamaz hale gelmiştir. Kaymakamlığımız Kriz Merkezi tarafından, şantiye alanına komşu 5 apartman ve 1 yurt binası olmak üzere, toplam 6 bina tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Tahliye edilen binalardaki 128 hanede ikamet eden vatandaşlarımız ile yurtta kalan 71 öğrencimiz ilçemizde bulunan otel ve misafirhanelere yerleştirilmiştir. Ayrıca tedbir alınan binaların bulunduğu sokakların elektrik, su ve doğalgaz akışları kesilerek olası bir afet durumuna karşı önlem alınmıştır. Meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmemiştir."