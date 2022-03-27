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Küçükçekmece Gölü'nde sular çekildi

İhlas Haber Ajansı - Medeni Topaloğlu - Güncel
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Küçükçekmece Gölü'nde sular çekildi Küçükçekmece Gölü'nde su, kıyıdan yaklaşık 50 santimetre çekildi.

Küçükçekmece Gölü'nde sular çekildi

İSTANBUL - Küçükçekmece Gölü'nde su, kıyıdan yaklaşık 50 santimetre çekildi. Yağışa rağmen suların çekilmesi vatandaşları tedirgin etti.

İstanbul'da Küçükçekmece'de yer alan ve 16 kilometre kare büyüklüğü ile 25 metre derinliğine sahip gölden su, kıyıdan yaklaşık 50 santimetre çekildi. Yağışa rağmen suların çekilmesi vatandaşları tedirgin etti. Suyun çekilmesiyle midyelerin ortaya çıktığı görüldü. Kıyıdan çekilen su drone ile havadan görüntülendi.

Yağışa rağmen suyun çekilmesini anlam veremediğini anlatan Reşat Nadir isimli bir mahalle sakini, tedirgin olduklarını belirterek, "Bu çekilme zaman zaman oluyor. Yağışa rağmen niye su çekildi anlamakta güçlük çekiyorum" diye konuştu.

Küçükçekmece Gölü'nde sular çekildi

Küçükçekmece Gölü'nde sular çekildi

Küçükçekmece Gölü'nde sular çekildi

İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Güncel

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