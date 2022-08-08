KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ PİTBULLU SALDIRI:  KULAĞINI KAYBETME İHTİMALİ YÜZDE 90

KÜÇÜKÇEKMECE'de sosyal medya üzerinden tanıştığı Sıla D. (18) ile sevgili olmak isteyince Sıla D.'nin erkek arkadaşı Furkan Y. (23) tarafından pitbullu saldırıya uğrayan Halil Bağtur'un (39) ağabeyi İsmail Bağtur"Kardeşimin sağ kulağını koparmış, yüzü ve boynu kötü durumda. Dudağını ikiye yarmış. Sağlık durumu iyi değil, kulağını kaybetme ihtimali yüzde 90. Bizi en çok üzen ise kardeşime bunu yapan 2 kadının serbest kalması" dedi.

Olay, Salı günü Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Bağtur, sosyal medyadan tanıştığı Sıla D. ile sevgili olmak istedi. Ancak sevgilisi olan Sıla D. bu teklifi kabul etmedi. İddiaya göre Sıla D., Halil Bağtur'dan maddi olarak isteklerde bulunmaya devam edince Bağtur da sevgili olmak için ısrar etti. Bunun üzerine Sıla D., Bağtur'u arayarak görüşmek istedi. Yanına kız arkadaşı T.C.Ö.'yü de alan Sıla D., Bağtur'la bir alışveriş merkezinde buluştu. Burada birlikte alışveriş yapan 3 kişi daha sonra yakınlardaki bir parka giderek oturmaya devam etti.

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"BİZİ EN ÇOK ÜZEN KADINLARIN SERBEST KALMASI"

Bağtur, "Kardeşimin sağ kulağını koparmış, yüzü ve boynu kötü durumda. Dudağını ikiye yarmış. Sağlık durumu iyi değil, kulağını kaybetme ihtimali yüzde 90. Bizi en çok üzen ise kardeşime bunu yapan 2 kadının serbest kalması. Biz o 2 kişinin de yeniden yakalanmasını ve tutuklanmasını istiyoruz. Adil bir yargı istiyoruz" diye konuştu.