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Küçükçekmece'deki özel okulda deney sırasında patlama: 5 öğrenci yaralı

Küçükçekmece'deki özel okulda deney sırasında patlama: 5 öğrenci yaralı

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Küçükçekmece'de bulunan bir özel okulda deney sırasında patlama yaşandı. Olayda ilk belirlemelere 5 öğrenci yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece'deki özel okulda deney sırasında patlama: 5 öğrenci yaralı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bulunan bir özel okulda deney sırasında patlama yaşandı. Olayda ilk belirlemelere 5 öğrenci yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay Sefaköy Beşyol'da bulunan Uğur Koleji'nde öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre okulda laboratuvarda yapılan bir deney sırasında deney tüpü içerisinde bulunan etil alkol patladı. Yaşanan olayda 1'i kız 5 öğrencinin cildinde yanıklar oluştu. Okula sağlık ekibi, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Okul doktorunun yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı öğrenciler ambulansa bindirilerek hastaneye gönderildi.

Polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Güncel

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