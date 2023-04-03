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Küçükçekmece'deki Menekşe Deresi'nin rengi değişti

Küçükçekmece'deki Menekşe Deresi'nin rengi değişti

Güncel Haberler

Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Deresi'nde suyun rengi kahverengiye dönüşerek bulanıklaştı.

Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Deresi'nde suyun rengi kahverengiye dönüşerek bulanıklaştı.

Küçükçekmece Gölü ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan dere henüz belirlenemeyen nedenle bulanık akmaya başladı.

Küçük balıkçı teknelerinin barınağının da bulunduğu deredeki suyun renginin yer yer açık kahverengiye dönüştüğü görüldü.

Derede organik ve plastik atıkların bulunması dikkati çekti.

Kaynak: AA / Güncel

Marmara Denizi Küçükçekmece Güncel Haberler

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