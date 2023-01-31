KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ KEDİ DÜŞMANI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Güncel Haberler KÜÇÜKÇEKMECE'de bir sitenin girişindeki kedilere tekme attığı anlara ait görüntüler ortaya çıkan ve gözaltına alınan Aytuğ Koyuncu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. KÜÇÜKÇEKMECE'de bir sitenin girişindeki kedilere tekme attığı anlara ait görüntüler ortaya çıkan ve gözaltına alınan Aytuğ Koyuncu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay, 5 Ocak'ta Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitenin girişindeki kedilere tekme atan adamı gören site sakinleri, durumu polise bildirdi. Polis, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin Aytuğ Koyuncu olduğunu belirledi. Aytuğ Koyuncu, polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık raporunun ardından Kanarya Polis Merkez Amirliği'ne götürülen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aytuğ Koyuncu, 2019 yılında da aynı sitede kedileri zehirlediği iddiasıyla gündeme gelmişti. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Küçükçekmece Güncel Haberler

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