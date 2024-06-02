Üye Girişi
Haberler

Küçükçekmece'deki Çöken Bina İle İlgili Soruşturma Başlatıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde çöken bina ile ilgili soruşturma başlatıldığını ve 3 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini açıkladı.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde çöken bina ile ilgili soruşturma başlatıldığını ve 3 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Hepimizi üzen olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet savcısı ile 3 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Bilirkişi heyeti, incelemelerine başlamıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Küçükçekmece Yılmaz Tunç İstanbul Acil Durum Hukuk Politika Güncel Haberler

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

 Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş

Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş

 Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe'ye geliyorsun Bellingham

Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe'ye geliyorsun Bellingham

 İstanbul'da çöken binanın sahibinden sonra işletme sahibi de gözaltına alındı

İstanbul'da çöken binanın sahibinden sonra işletme sahibi de gözaltına alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title