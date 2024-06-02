Küçükçekmece'deki Çöken Bina İle İlgili Soruşturma Başlatıldı

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Hepimizi üzen olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet savcısı ile 3 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Bilirkişi heyeti, incelemelerine başlamıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel