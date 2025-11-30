Küçükçekmece'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Küçükçekmece'de 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu yan yolda Edirne istikametinde seyreden 4 otomobil, Cennet Mahallesi mevkisinde zincirleme trafik kazasına karıştı.

Kazada takla atan 34 DBD 308 plakalı otomobildeki 2 kişi ile 34 VHE 67 plakalı araçtaki 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 3 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Takla atan otomobil ve ağır hasar alan bir araç çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Yol bakım ekipleri de araçlardan dökülen yakıt ile zarar gören bariyer ve aydınlatma direği için çalışma yaptı.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşıma açıldı.