Küçükçekmece'de Zincirleme Trafik Kazası

Küçükçekmece'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımda yoğunluğa neden oldu.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Küçükçekmece mevkisinde Beylikdüzü istikametinde seyreden 1 panelvan, 1 hafif ticari araç ile 2 otomobilin çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, yolda araç yoğunluğu oluştu.

Polis ekipleri, güvenlik amacıyla kara yolundaki 3 şeridi trafiğe kapattı.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.