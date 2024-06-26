Küçükçekmece'de Zincirleme Trafik Kazası
Küçükçekmece'de meydana gelen zincirleme trafik kazası, ulaşımda yoğunluğa neden oldu. Kazada yaralanan olmazken, polis ekipleri güvenlik amacıyla kara yolunu trafiğe kapattı.
Küçükçekmece'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımda yoğunluğa neden oldu.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Küçükçekmece mevkisinde Beylikdüzü istikametinde seyreden 1 panelvan, 1 hafif ticari araç ile 2 otomobilin çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, yolda araç yoğunluğu oluştu.
Polis ekipleri, güvenlik amacıyla kara yolundaki 3 şeridi trafiğe kapattı.
Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.