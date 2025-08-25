Küçükçekmece'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda otobüs ile hafriyat kamyonunun karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde otobüs ile hafriyat kamyonunun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikameti ulaşıma kapandı.

Kaza yerine ulaşan ekiplerin müdahalesi sürüyor.