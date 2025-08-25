Küçükçekmece'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda otobüs ile hafriyat kamyonunun karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda otobüs ile hafriyat kamyonunun karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde otobüs ile hafriyat kamyonunun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikameti ulaşıma kapandı.

Kaza yerine ulaşan ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
Volkan Demirel'den Barış Alper Yılmaz için canlı yayında olay iddia

Galatasaraylı yıldız için canlı yayında olay iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir'deki peş peşe depremlerin ardından Şener Üşümezsoy'dan ilk yorum

Balıkesir'deki depremlerin ardından Şener Üşümezsoy'dan ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.