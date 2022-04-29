Küçükçekmece'de zincirleme kazada 12 kişi yaralandı

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de bir kamyonet, Havaist otobüsü ve İETT otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

İkitelli Caddesi'nde seyir halindeki Havaist otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik ışıklarında duran bir kamyonete, arkasından gelen İETT otobüsü de Havaist otobüsüne çarptı.

Zincirleme trafik kazasında, araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu.