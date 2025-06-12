Küçükçekmece'de Yürüyüş Parkurunda Yılan Yakalandı
Küçükçekmece'de yürüyüş yapan vatandaşlar, parkurda görülen bir yılan için itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler, yılanı güvenli bir şekilde yakaladı ve doğaya saldı.
Küçükçekmece'de halka açık yürüyüş parkurunda görülen yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.
İnönü Mahallesi'nde yürüyüş yapan vatandaşlar, parkurda yılan olduğunu görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye görevlileri, güvenlik önlemi aldıktan sonra yılanı kontrollü şekilde yakaladı.
Ekipler, yılanı doğaya salmak üzere güvenli bir bölgeye götürdü.
Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel