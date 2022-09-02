Küçükçekmece'de yoldan çıkan hafriyat kamyonu ulaşımı aksattı Güncel Haberler İstanbul Küçükçekmece'de bir hafriyat kamyonunun, D-100 kara yolunda bariyerleri aşarak yan yola girmesi sonucu trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Küçükçekmece'de bir hafriyat kamyonunun, D-100 kara yolunda bariyerleri aşarak yan yola girmesi sonucu trafik yoğunluğu oluştu. D-100 kara yolu Sefaköy rampasında, Avcılar yönünde giden bir hafriyat kamyonu bariyerleri aşarak yan yola girdi. Kaza nedeniyle kara yolunda Avcılar yönünde tek şerit ile yan yolun sol şeridi trafiğe kapandı. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu, kaza yerine polis ve çekici ekipleri yönlendirildi. Kamyonun kaldırılmasının ardından bölgede trafik normale döndü. Güncel Kaynak: AA / Mücahit Türetken Küçükçekmece Avcılar Güncel Haberler

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