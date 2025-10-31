Küçükçekmece'de Yatak İmalathanesinde Yangın

İstanbul Küçükçekmece'de yatak imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İnönü Mahallesi Çayır Sokak'taki tek katlı yatak imalathanesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

İş yerinde yangın nedeniyle hasar oluştu.