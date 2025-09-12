Küçükçekmece'de Yangın: 1 Ölü, 5 Yaralı

Küçükçekmece'de 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Yeşilçam Sokak'ta bulunan 5 katlı binadaki elektrik panosunda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan 6 kişiden Mustafa Gürhan (63), yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ekipler, binada mahsur kalan evcil hayvanları da kurtararak müdahalede bulundu.

Çevre sakini Çiğdem Aslan, aniden binadan sesler geldiğini belirterek, "Binayı bir anda alevler sardı. Alevler kapıdan çıktığı için insanlar içeriden çıkamadı. İlk kurtulanlar garajdan çıkanlardı. Geri kalan herkes yukarıya kaçtı. Yaralıları hastanelere götürdüler. İçeride oturan arkadaşlarım elektrik kablolarının iki gündür koktuğunu söylediler." ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece Kaymakam Mustafa Anteplioğlu ile Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, yanan bina ve çevresinde incelemelerde bulundu.

"Kimin ne kusuru varsa belirlenecek"

Çebi ile çevredeki vatandaşlarla görüşüp yetkililerden bilgi alan Anteplioğlu, gazetecilere, öğle saatlerinde başlayan yangına itfaiye, emniyet, belediye ve sağlık ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiğini söyledi.

Dumandan etkilenen bir vatandaşın hayatını kaybettiğini aktaran Anteplioğlu, "Şu anda bilirkişi incelemesi yapılıyor. Burada kimin ne kusuru varsa gerekli iş ve işlemler ondan sonra belirlenecek. İtfaiye raporundan sonra işlemler yürütülecek." dedi.

Anteplioğlu, olayda Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (BEDAŞ) ihmali olduğuna yönelik iddiaların gerekli incelemelerden sonra ortaya çıkacağını ifade ederek, evleri zarar gören vatandaşlar için ilgili kurumların üzerlerine düşeni yapacağını kaydetti.

"Belli ki geç müdahale edilmiş"

Belediye Başkanı Çebi de yangının neden çıktığını bulmaya çalıştıklarını belirtti.

Bu konudaki şikayetleri takip edeceklerini dile getiren Çebi, "Yangın çıkan bina yeni. Vatandaşlar trafodan zaman zaman koku geliyor diye birkaç defa BEDAŞ'a müracaatta bulunmuşlar. BEDAŞ, 'Saha ekiplerimizin bilgisi var, gelip sırasıyla bakacaklar.' diye cevap vermiş. Belli ki geç müdahale edilmiş. Koku gelmiş, kablo yanmış. Bu tip şeylerde trafonun şalterinin hemen inmesi lazım ama belli ki inmemiş. Kullanılan malzemeden mi oldu bilmiyoruz, o teknik bir şey." diye konuştu.

Çebi, binada ikamet eden vatandaşların geçici olarak konaklayacakları yerleri Kaymakam Anteplioğlu'yla görüştükten sonra belirleyeceklerini kaydetti.