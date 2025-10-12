Küçükçekmece'de Yağışlı Havada Kaza: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı

KÜÇÜKÇEKMECE, D-100 Karayolu 'nda yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 22.45 sıralarında D-100 Karayolu Sefaköy mevkisinde meydana geldi. Bakırköy istikametine seyir halinde olan Ömer M.'nin kullandığı 34 KHB 864 plakalı otomobil, yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kayarak aydınlatma direğine çarptı. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından otomobilde sıkışan sürücü Ömer M., itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ömer M., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.