Üye Girişi
Haberi Paylaş

Küçükçekmece'de yağış etkili oluyor

Güncel Haberler

- Küçükçekmece'de yağış etkili oluyor Küçükçekmece'de yağış bina girişleri ve caddeleri bastı İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yağış etkisini sürdürüyor.

- Küçükçekmece'de yağış etkili oluyor

Küçükçekmece'de yağış bina girişleri ve caddeleri bastı

İSTANBUL - İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Megakentte bazı ilçelerde yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren yağış etkili oldu. Yağış sabah saatlerinde kadar zaman zaman etkisini şiddetli bir şekilde sürdürdü. Yağışın etkili olduğu ilçelerden Küçükçekmece'de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı binaların girişini su basarken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Yağış nedeniyle bazı maddi hasırlı kazalar meydana gelirken, trafikte yoğunluğa neden oldu.

İstanbul Seçim Sonuçları
İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2019
İstanbul Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Güncel

Küçükçekmece İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title