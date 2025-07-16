Küçükçekmece'de Valizde Cesedi Bulunan Ayşe'nin Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

KÜÇÜKÇEKMECE'DE VALİZDE CESEDİ BULUNAN AYŞE'NİN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Armağan GÖKMEN / İSTANBUL, - EYÜPSULTAN'da valizin içinde cesedi bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın, öldürülmeden önce eski polis memuru C.K. (38) ile Küçükçekmece'deki eve giriş anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da yaşayan Işık Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi Ayşe Tokyaz iddialara göre, sosyal medyadan tanıştığı eski polis memuru C.K.(38) ile bir süre ilişki yaşadı. Ayşe Tokyaz ile son kez görüşmek için evine çağıran C.K.'nın genç kadını alıkoyduğu iddia edildi. Bir süredir haber alınamayan Tokyaz'ın cesedi 13 Temmuz'da Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan valizin içerisinde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında eski polis C.K. ile ona yardım ettiği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alındı.

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SİTEYE GİRDİĞİ ANLAR KAMERADA

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde şüphelilerin sorgusu devam ederken, Ayşe Tokyaz'ın öldürülmeden önce C.K. ile birlikte siteye giriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Tokyaz ile C.K.'nın birlikte binaya girdikleri anlar yer alıyor.