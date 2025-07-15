Küçükçekmece'de valizde cesedi bulunan Ayşe'nin son görüntüleri ortaya çıktı -1
EYÜPSULTAN'da cesedi valizde bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın, öldürülmeden önce sevgilisi eski polis C.K. (38) ile eve giriş yaptığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
EYÜPSULTAN'da cesedi valizde bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın, öldürülmeden önce sevgilisi eski polis C.K. (38) ile eve giriş yaptığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel