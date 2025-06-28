Küçükçekmece'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

İstanbul Küçükçekmece'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlendi.

İkamete düzenlenen operasyonda H.G. gözaltına alındı.

Adresteki aramalarda 7,2 kilogram uyuşturucu, 9 bin 450 uyuşturucu hap, 2 cep telefonu, hassas terazi ile 8 bin 64 dolar ve 264 bin 200 lira bulundu.

Şüpheli H.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.