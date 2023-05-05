Küçükçekmece'de Uyuşturucu Operasyonu: 75 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'de uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda 36 bin 720 hap ile kokain ve likit esrardan oluşan 75 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 36 bin 720 hap ile kokain ve likit esrardan oluşan 75 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalarda, Küçükçekmece'de 4 kişinin 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' yaptığı belirlendi. Önceki gün şüphelilere ait olduğu tespit edilen adreslere operasyon yapıldı. Baskında yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 61 kilo 290 gram kokain, 36 bin 720 ecstasy hap, kutular içinde 14 kilo 40 gram likit esrar, 17 gram toz esrar, uyuşturucu madde imalatında kullanılan pres makinesi, bir vakum makinesi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 840 lira, 520 dolar, 60 Euro ve 10 pound ele geçirildi.