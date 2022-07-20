Küçükçekmece'de trafoda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Küçükçekmece'de trafoda çıkan yangın söndürüldü

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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Küçükçekmece'de trafoda çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece'de trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Küçükçekmece'de trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Üzüm Sokak'ta iki bina arasında bulunan trafoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, trafonun bulunduğu kulübeyi sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını, binalara sıçramasını önleyerek söndürdü.

Yangın nedeniyle trafoda büyük çapta hasar oluştu.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Küçükçekmece İtfaiye Güncel Haberler

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