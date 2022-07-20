Küçükçekmece'de trafoda çıkan yangın söndürüldü Küçükçekmece'de trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Küçükçekmece'de trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Cumhuriyet Mahallesi Üzüm Sokak'ta iki bina arasında bulunan trafoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, trafonun bulunduğu kulübeyi sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını, binalara sıçramasını önleyerek söndürdü. Yangın nedeniyle trafoda büyük çapta hasar oluştu. AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel Cumhuriyet Mahallesi Küçükçekmece İtfaiye Güncel Haberler

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