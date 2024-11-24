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Küçükçekmece'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Küçükçekmece'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Ahmet A'nın sürücüsü olduğu otomobil, başka bir araca arkadan çarptı ve çarpmanın etkisiyle otomobil bir ağaca savruldu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ahmet A'nın kullandığı 34 KFT 009 plakalı otomobil, Söğütlüçeşme Mahallesi, Gümrük Yolu Caddesi Sefaköy istikametinde Tayyip S. yönetimindeki 34 HYT 033 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Savrularak ağaca çarpan Tayyip S'nin kullandığı otomobilde bulunan 1 kadın araçta sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı, itfaiye ekibinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ümit Türk - Güncel
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