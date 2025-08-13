Küçükçekmece'de Trafik Kavgası: Saldırgan Gözaltına Alındı

Küçükçekmece'de trafikte panelvanın önünü kesen Y.D. adlı sürücü, saldırıya uğradı. Emniyet, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine harekete geçti ve zanlıyı gözaltına aldı. Y.D., trafik kurallarını ihlal ettiği için 16 bin 295 lira para cezası alacak.

Küçükçekmece'de, trafikte aracıyla önünü kestiği panelvanın sürücüsüne saldıran zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halkalı Gümrük Yolu mevkisinde bir kişinin otomobiliyle panelvanın önünü kestikten sonra sürücüsüne saldırdığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Kimliği belirlenen şüpheli Y.D. (20) yakalandı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 16 bin 295 lira para cezası uygulanan şüphelinin, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" ve "cebir veya tehdit ile kara ulaşım araçlarını engellemek" suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

