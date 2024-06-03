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Küçükçekmece'de trafik kavgası copla sonuçlandı

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Küçükçekmece'de iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada bir sürücü diğerine copla saldırdı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir kadın ise kucağındaki bebeğiyle tehlikeye girdi.

Hiba KARGI / İSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE'de iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle kavga çıktı. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgada sürücülerden biri diğerine copla saldırdı. Sürücülerden birinin yanındaki kadın, kucağındaki bebeği de tehlikeye atarak kavgayı ayırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Pazar günü Halkalı'da meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü, yol verme nedeniyle trafikte tartışmaya başladı. Araçlarından inen sürücüler, tartışmanın büyümesiyle kavga etmeye başladı. Sürücülerden biri, aracındaki copla diğer sürücüye saldırdı. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavga nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken diğer sürücüler, araçlarından inerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Sürücülerden birinin yakını olduğu öğrenilen bir kadın kucağındaki bebekle kavgayı ayırmaya çalıştı.

KUCAĞINDAKİ BEBEKLE KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTI

Sürücüler arasındaki kavga anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde copla saldıran sürücüye diğer sürücünün tekmeyle karşılık verdiği görülüyor. Kavga nedeniyle trafiğe kapanan yolda bekleyen diğer sürücüler korna çalarak duruma tepki gösteriyor. Görüntülerde bazı sürücülerin araçlarından inerek kavgayı ayırmaya çalıştığı da görülüyor. Bir kadının kucağındaki bebeği de tehlikeye atarak, kavga eden sürücüleri "Yardım edin" diyerek ayırmaya çalıştığı ve korkan bebeğin ağladığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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