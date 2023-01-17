Üye Girişi
Haberi Paylaş

KÜÇÜKÇEKMECE'DE TIR YAN YATTI

Güncel Haberler

KÜÇÜKÇEKMECE'de şoförünün virajı alamadığı TIR yan yattı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de şoförünün virajı alamadığı TIR yan yattı. Şoför burnu bile kanamadan kazadan kurtuldu.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kanarya Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Silivri'den aldığı yükü Küçükçekmece'ye getiren Tursun Müminoğlu'nun kullandığı 34 EKD 070 plakalı TIR, virajı alamayarak yan yattı. Kendi imkanları ile aracından çıkan Müminoğlu, burnu bile kanamadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve Karayolları Ekipleri sevk edildi. TIR çekici ile olay yerinden kaldırırken Müminoğlu olayla ilgili konuşmak istemedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Küçükçekmece Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title