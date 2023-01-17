KÜÇÜKÇEKMECE'DE TIR YAN YATTI Güncel Haberler KÜÇÜKÇEKMECE'de şoförünün virajı alamadığı TIR yan yattı. KÜÇÜKÇEKMECE'de şoförünün virajı alamadığı TIR yan yattı. Şoför burnu bile kanamadan kazadan kurtuldu. Kaza, saat 18.00 sıralarında Kanarya Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Silivri'den aldığı yükü Küçükçekmece'ye getiren Tursun Müminoğlu'nun kullandığı 34 EKD 070 plakalı TIR, virajı alamayarak yan yattı. Kendi imkanları ile aracından çıkan Müminoğlu, burnu bile kanamadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve Karayolları Ekipleri sevk edildi. TIR çekici ile olay yerinden kaldırırken Müminoğlu olayla ilgili konuşmak istemedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Küçükçekmece Güncel Haberler

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