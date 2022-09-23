Küçükçekmece'de teneffüste fenalaşan çocuğun ölümüyle ilgili 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı Güncel Haberler İstanbul Küçükçekmece'de 12 yaşındaki ortaokul öğrencisinin teneffüste fenalaşarak hayatını kaybetmesiyle ilgili 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı. İstanbul Küçükçekmece'de 12 yaşındaki ortaokul öğrencisinin teneffüste fenalaşarak hayatını kaybetmesiyle ilgili 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı. Polis, Halkalı'daki ortaokulda teneffüste fenalaşan ve ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden S.G'nin ölümüyle ilgili çalışma başlattı. S.G'nin, yaşamını yitirmeden yaklaşık yarım saat önce aynı okulda öğrenci olan M.N.O. ile kavga ettiğini belirleyen ekipler, çocuğu gözetim altına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.N.O, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan S.G'nin kalp hastası olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Emrah Gökmen Küçükçekmece Halkalı Güncel Haberler

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