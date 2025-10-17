Haberler

Küçükçekmece'de 'Temiz Çevre, Güvenli Gelecek' Projesiyle Çevre Temizliği Yapıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de polis ve öğrencilere yönelik düzenlenen 'Temiz Çevre, Güvenli Gelecek' projesi kapsamında, çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Öğrenciler, çevre bilincinin artırılması amacıyla parkta biriken çöpleri topladı.

Küçükçekmece'de polis ekipleri, çevre bilincini artırmak ve genç nesillerde farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen "Temiz Çevre, Güvenli Gelecek" projesi kapsamında, öğrencilerle birlikte çevre temizliği yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ortak yürütülen proje kapsamında, okul çevresiyle Hasanoğlu Deresi Parkı'nda temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Etkinlikte, polis ekipleri ve öğrenciler çevrede biriken çöpleri toplayarak doğanın korunmasına katkı sundu.

Toplanan atıklar, belediye ekiplerine teslim edilerek geri dönüşüm sürecine dahil edildi.

Kaynak: AA / Engin Zafer - Güncel
Ev sahiplerini yakından ilgilendiren iddia! Artık daha fazla vergi ödeyecek

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren iddia! Artık daha fazla vergi ödenecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet

Anlaşma feshedildi! İşte ünlü komedyene pahalıya patlayan ırkçı tweet
Hamile eşini ve bir adamı öldüren katil, stadyumda idam edildi

Hamile eşini ve bir adamı öldüren katil, stadyumda idam edildi
Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet

Anlaşma feshedildi! İşte ünlü komedyene pahalıya patlayan ırkçı tweet
Sağlıkçılar için yeni dönem! Hemşireler artık bu renk giyinecek

Sağlıkçılar için yeni dönem! Hemşireler artık bu renk giyinecek
Bursa'daki felaket havadan görüntülendi! Barajlarda bir damla su yok

Felaket havadan görüntülendi! 'Su şehri'nde bir damla su yok
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı

200 liranın üstünde imzası olan başkan yardımcısı tutuklandı
Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz

Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Türk oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na davet ettiler

Türk oyuncuyu başka bir milli takıma davet ettiler
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.