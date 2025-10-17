Küçükçekmece'de 'Temiz Çevre, Güvenli Gelecek' Projesiyle Çevre Temizliği Yapıldı

Küçükçekmece'de polis ekipleri, çevre bilincini artırmak ve genç nesillerde farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen "Temiz Çevre, Güvenli Gelecek" projesi kapsamında, öğrencilerle birlikte çevre temizliği yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ortak yürütülen proje kapsamında, okul çevresiyle Hasanoğlu Deresi Parkı'nda temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Etkinlikte, polis ekipleri ve öğrenciler çevrede biriken çöpleri toplayarak doğanın korunmasına katkı sundu.

Toplanan atıklar, belediye ekiplerine teslim edilerek geri dönüşüm sürecine dahil edildi.