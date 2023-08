KÜÇÜKÇEKMECE'de Telefoncuya Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Olay, 20.00 sıralarında Yenimahalle, Salih Tamcı Sokak üzerinde bulunan telefoncu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli ve kasklı oldukları öğrenilen 2 kişi, telefoncu dükkanının önüne gelerek iş yerine kurşun yağdırdı. Olayda telefon dükkanında çalışan Hakan Özer ve yoldan geçen İbrahim Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırıya uğrayan iş yerinde çalışan Hakan Özer hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İbrahim Ç.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Özer'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda kovan bulundu. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Aynı iş yerinin 10 Ocak'ta da silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu önüne gelen akrabası. "Dün akşam Hakan dükkanının önünde otururken motosiketli geçiyor, direkt çapraz ateşe alıyorlar. Orada bir vatandaşa ve Hakan'a kurşun isabet ediyor. Hakan'ın kalbinin üzerine gelmiş. Kendisi yeğenim oluyor. Devletin buna önlem alması gerek. Bunun kanı yerde kalmayacak. Bir an önce araştırılmasını istiyoruz. Kendi halinde çalışan biriydi, telefon dükkanı vardı. Bu çetelerin bir an önce ortaya çıkarılması lazım. Bu hafta motosikletli saldırı sonucu ölen 5. Kişi Hakan oldu. Artık dışarı çıkmaya korkuyoruz. Orada normal bir vatandaş bile yaralanıyor. Bir an önce bu olay çözülsün" dedi.