Küçükçekmece'de tekstil atölyesinde yangın -(1)

Yangın, 16.00 sıralarında Halkalı Dereboyu Caddesi'nde bulunan 11 katlı binanın bodrum katında çıktı. Halı imalathanesi olarak kullanılan bölümden bir anda dumanlar yükseldi. İçerde bulunan çalışanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Yangının ardından tüm binayı duman kapladı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel