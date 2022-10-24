Küçükçekmece'de tedbir amaçlı boşaltılan 3 katlı özel üniversite binası çöktü
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Küçükçekmece'de, bir konut şantiyesinin istinat duvarının çökmesi sonucu, bitişiğindeki özel üniversitenin 3 katlı binasının çökmesinin ardından, çevrede bulunan 1 öğrenci yurdu ve 6 apartman da tedbir amacıyla tahliye edildi.
Küçükçekmece'de, bir konut şantiyesinin istinat duvarının çökmesi sonucu, bitişiğindeki özel üniversitenin 3 katlı binasının çökmesinin ardından, çevrede bulunan 1 öğrenci yurdu ve 6 apartman da tedbir amacıyla tahliye edildi.
Kaynak: AA / Güncel