KÜÇÜKÇEKMECE'DE TARTIŞTIĞI KİŞİYİ VURUP KENDİNİ EVİNE KİLİTLEDİ

Küçükçekmece'de Fatih K. evinin yakınlarında tartıştığı bir kişiyi tüfekle vurdu. Sokakta polisle çatıştıktan sonra kendini evine kilitleyen Fatih K.?yı ikna edilerek gözaltına alındı. Yaralanan kişinin durumun iyi olduğu öğrenilirken, Fatih K.?nın evinin balkonundan bağırarak havaya ateş ettiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Sultan Murat Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih K. evinin yakınlarında tartıştığı kişiyi tüfekle vurdu. Ardından evinin bulunduğu sokağa gelen Fatih K. polisleri görünce kendisine müdahale etmeye çalışan ekiplere ateş ederek evine girip kapıyı kilitledi. Ardından balkona çıkan Fatih K., çevreye bağırarak tüfeğiyle havaya rastgele ateş etti. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve Polis Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler, sokak ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ardından Özel Harekat ekipleri operasyon düzenleyerek evin içerisine girdi. Ekipler, Fatih K.?yı ikna ederek gözaltına aldı. Fatih K.?nın tüfeğiyle vurduğu kişinin ise hastanede tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

BALKONDAN HAVAYA ATEŞ ETTİĞİ ANLAR KAMERADA

Görüntülerde Fatih K.?nın evinin balkonuna çıkarak çevreye bağırdığı ve ardından havaya tüfekle ateş ettiği görülüyor.