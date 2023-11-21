Küçükçekmece'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Küçükçekmece'de bir araca çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza sonucunda yol kısa süreliğine trafiğe kapanırken, yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Küçükçekmece'de bir araca çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndan Yarımburgaz istikametine giden R.Y. yönetimindeki 34 DYZ 641 plakalı otomobil, hastaneden çıkış yapan C.D. idaresindeki 34 GGS 382 plakalı araca çarptı.
R.Y'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje vurup takla attı. Araçta sıkışan yaralı R.Y, itfaiye görevlilerince çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaralıya ambulansta müdahale etti.
Kaza nedeniyle kapanan yol, hasar gören araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.