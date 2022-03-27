Küçükçekmece'de takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Atakent Mahallesi 222. Cadde üzerinde seyreden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 CVV 854 plakalı otomobil, kavşağa girerken takla atarak ters döndü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkışan ve durumu ağır olduğu belirtilen yolcu, bulunduğu yerden çıkarılarak olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 6 yaralı, tedavi altına alınmak üzere hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, takla atan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

Belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından bölgede trafik normale döndü.