KÜÇÜKÇEKMECE'DE TACİZ İDDİASINA DAYAK - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KÜÇÜKÇEKMECE'DE TACİZ İDDİASINA DAYAK

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

KÜÇÜKÇEKMECE'de çocuklara taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen şüpheliyi mahalleli darbetti.

KÜÇÜKÇEKMECE'de çocuklara taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen şüpheliyi mahalleli darbetti. Şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi sokaktaki çocuklara taciz girişiminde bulundu. Durumu fark eden mahalle sakinleri şüpheliyi linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE TACİZ İDDİASINA DAYAK

KÜÇÜKÇEKMECE'DE TACİZ İDDİASINA DAYAK

KÜÇÜKÇEKMECE'DE TACİZ İDDİASINA DAYAK

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title