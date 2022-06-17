Küçükçekmece'de taciz iddiası mahalleyi karıştırdı - Haberler

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Küçükçekmece'de taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Küçükçekmece'de taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

KÜÇÜKÇEKMECE'de iki kız çocuğunun alışveriş yaptığı sırada taciz edildiği iddiası mahalleyi karıştırdı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de iki kız çocuğunun alışveriş yaptığı sırada taciz edildiği iddiası mahalleyi karıştırdı. Şüpheli gözaltına alınırken, onu linç etmek isteyen grup biber gazı sıkılarak dağıtıldı.

Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde dün iki kız çocuğu alışveriş yapmak için kozmetik mağazasına gitti. Burada iddiaya göre Metin A. isimli kişi kız çocuklarını taciz etti. Olayın duyulmasından sonra mahalle sakinleri mağazanın önünde toplandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kalabalık biber gazı sıkılarak dağıtıldı. Geniş güvenlik önlemi alan ekipler gözaltına aldıkları Metin A.'yı zırhlı araçla karakola götürdü.


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