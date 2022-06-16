Küçükçekmece'de taciz iddiası mahalleyi karıştırdı - Haberler

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Küçükçekmece'de taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Küçükçekmece'de, 14 yaşındaki kızın iş yerinde taciz edildiği iddiası ortalığı karıştırdı.

Küçükçekmece'de, 14 yaşındaki kızın iş yerinde taciz edildiği iddiası ortalığı karıştırdı. Mahalle sakinleri iş yerinin önünde toplanıp şahsı linç etmek isterken, polis ekipleri ise şahsı gözaltına alarak zırhlı araçla emniyete götürdü.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 14 yaşlarındaki bir kız kozmetik ürünleri satan bir dükkana girdi. Burada M.A. isimli bir şahsın kızı taciz ettiği iddiası ise ortalığı karıştırdı. Olayın duyurulmasının ardından esnaf ile mahalle sakinleri dükkana girip şahsı linç etmek istedi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenliği alan polis ekipleri, vatandaşları sakinleştirmek için uzun süre uğraştı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, olay yerine sevk edilen zırhlı araçla emniyete götürüldü. Toplanan kalabalık polis ekiplerince sakinleştirilerek dağıtıldı.

Şüpheli şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

(Medeni Topaloğlu - Tuncay Pehlivan - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Küçükçekmece Hürriyet Güncel Haberler

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