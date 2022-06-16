Küçükçekmece'de sürücülerin yol verme kavgası KÜÇÜKÇEKMECE'DE, iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle kavga çıktı. KÜÇÜKÇEKMECE'DE, iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Küçükçekmece D - 100 yanyol üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İki sürücü yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobilinden inen sürücü tekme, tokat minibüs şoförüne saldırdı. Kavgayı ayırmak isteyen bir kişi de yumrukların hedefi oldu. Trafiği umursamadan şoföre saldıran sürücü diğer sürücülerin araya girmesiyle ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Küçükçekmece kavga Güncel Haberler

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