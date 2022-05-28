Küçükçekmece'de sürücülerin yol verme kavgası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Küçükçekmece'de sürücülerin yol verme kavgası

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Küçükçekmece'de sürücülerin yol verme kavgası

KÜÇÜKÇEKMECE'de, iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle kavga çıktı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de, iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece Basınekspres yolunda meydana geldi. İki sürücü yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobillerinden inen sürücüler tekme, tokat birbirlerine girdi. Trafiği umursamadan kavga eden sürücüler diğer sürücülerin araya girmesiyle ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title