Küçükçekmece'de Sosyal Sorumluluk Protokolü İmzalandı

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Görme Özürlüler Derneği (GÖZDER) arasında sosyal sorumluluk ve toplumsal farkındalık alanlarında işbirliği protokolü imzalandı.

Müdürlükteki imza törenine, Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah Bilgin, GÖZDER Başkanı Mustafa Ercan, başkan yardımcıları, denetimli serbestlik müdür yardımcıları ve şefleri katıldı.

Protokol çalışması, denetimli serbestlik yükümlülerinin topluma kazandırılmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi ve görme engellilere yönelik farkındalık çalışmalarının artırılması amacıyla gerçekleştirildi.

Bu kapsamda yükümlüler, dernek faaliyetlerinde destek sağlama, eğitim ve bilgilendirme seminerlerine katılma, kamuoyunda farkındalık oluşturacak sosyal projelerde yer alma gibi görevler üstlenecek.

Çalışma kapsamında yükümlülerin hem sorumluluk duyguları gelişecek hem de engelli bireylerin yaşam koşulları hakkında doğrudan bilgi edinerek empati kurma becerileri artacak.