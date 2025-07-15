Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: Yaralılar Var
Küçükçekmece'de husumetli iki kişi arasında meydana gelen silahlı saldırı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Maskeli şüpheli, elinde silahla başka bir kişiyi kovaladı. Olayda yaralananlar olduğu bildirildi.
KÜÇÜKÇEKMECE'de balıkçı barınaklarının bulunduğu bölgede, maskeli şüpheli husumetli olduğu öğrenilen başka bir kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, maskeli şüpheli elinde silahla kaçan bir kişinin peşinden koştuğu ve ateş ettiği görülüyor. Saldırıda yaralananların olduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel