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Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: İki Kişi Yaralandı

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Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan tartışma sonucu silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Baran AKKAYA/İSTANBUL,KÜÇÜKÇEKMECE'de, iki grup arasında tartışma çıktı. Gruplardan biri, silahlarla olay yerine gelerek tartıştıkları kişilerin bulunduğu otomobile kurşun yağdırdı. Otomobildeki iki kişi yaralandı. İhber üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Silahlı saldırganlar ise olayın ardından kaçtı.

Olay, saat 22.00 sıralarında, Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; iki grup arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından ayrılan grup, kısa süre sonra yanlarında silahlarla, plakasız bir otomobille olay yerine geri geldi. Şüpheliler, tartıştıkları kişilerin bulunduğu otomobile ateş etmeye başladı. Olayın ardından silahlı saldırganlar, olay yerine geldikleri plakasız otomobille kaçtı. Saldırıya uğrayan gruptan iki kişi yaralandı. Silah sesleri üzerine mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, biri ağır iki yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerin çalışması devam ederken, cadde üzerinde çok sayıda kovan tespit edildi. Saldırı sırasında park halindeki otomobillere de kurşun isabet etti. Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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