Küçükçemece'deki saldırıda ölen Suriyeli Hasan Ali'nin ağabeyi: Spordan çıkıp AVM'ye giderken çatışmanın ortasında kaldı

Gülseren KARAPINAR-Mehmet ALA/ Küçükçekmece'de motosikletle gelen 2 şüpheli sokak ortasında Muhammet Gözsu (23) ve Levent Öner (30)'e silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda, Gözsu ve Öner ile birlikte yoldan geçen Suriyeli Hasan Ali (27) yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hasan Ali ile Muhammet Gözsu hayatını kaybetti. Hasan Ali'nin abisi Suphi Ali, "Hasan zaten spor salonuna çıkıp AVM'ye doğru yöneldiği zaman oradan geçerken kurşunu yedi. Sadece çatışma arasında kaldı. Ne olduğunu ne bittiğini biz de bilmiyoruz. Arkadaşı onu aramış 'Avm'ye gel' diye. Spor salonundan oraya gidiyordu. Oradan geçerken mermiler ona isabet ediyor. Hasan'ın hiç hasmı yoktu" dedi.

Olay, saat 19.45 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi ile Türkmen Sokak'ın kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle olay yerine gelen şüphelilerden biri, yolda yürüyen Muhammet Gözsu ile Levent Öner'e ateş açtı. Saldırı sırasında silahtan çıkan kurşunlar Gözsu, Öner ve olayla ilgisi olmadığı öğrenilen Suriyeli uyruklu Hasan Ali'ye isabet etti. Motosikletli şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde ve sokakta güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Muhammet Gözsu ile Hasan Ali, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi süren Levent Öner'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri ile savcılığın çalışmasının ardından trafiğe kapatılan cadde yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hasan Ali'nin yakınları cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi.

'ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDI'

Olayda hayatını kaybeden Hasan Ali'nin ağabeyi Suphi Ali, "Hasan Ali 27 yaşındaydı. Olayı tam olarak net olarak bilmiyoruz. Hasan zaten spor salonundan çıkıp Mall Of İstanbul'a doğru yöneldiği zaman oradan geçerken kurşunu yedi. Sadece çatışma arasında kaldı. Ne olduğunu ne bittiğini biz de bilmiyoruz. Arkadaşı onu aramış 'Avm'ye gel' diye. Spor salonundan çıkıp 'Avm'ye doğru giderken spor salonu zaten oradan 1-2 sokak ilerisinde. 1-2 sokak sonra oradan geçerken mermiler ona isabet ediyor. Hasan'ın hiç hasmı yoktu ki. Normal bir çocuktu. Sürekli i işinden evine evinden işine bir de spor salonuna giderdi. Başka bir şey yoktu. Bir tek bir arkadaşı vardı. O da burada. İstemiyoruz haklarının gitmesini. Sürekli çocuklar sokaklarda vuruluyorlar, öldürülüyorlar hiç kimse arkalarından düşünmüyor. Neymiş, 'maskesi varmış' acilen devletten istediğimiz şey o kişileri takip etmeleri. O kişilerin peşine düşüp de o kişilerin yakalanmasını istiyoruz" dedi.

'PIRIL PIRIL BİR GENÇTİ'

Hasan Ali'nin arkadaşı Furkan Turhan, "15 yıldır Hasan Ali'nin dostuyum, arkadaşıyım. Olay benim bildiğim şöyle, iki kişi hatta üç kişiler. İki kişi cezaevinden çıkıyor. Mehmet Akif Mahallesi'nde daha önceden bir bombalama olayı oluyor. Bir kahvehaneye saldırı oluyor. Bu husumetten sonra birbirlerine hasım belirliyorlar başka bir grubu. Öyle olduktan sonra bu sefer o vuracakları kişiyi orada caddede görüyorlar olayın olduğu yerde. Ondan sonra çatışma çıkıyor. Birbirlerine sıkıyorlar ama onlara hiçbir şey olmuyor. Olan üç tane gencecik kardeşimize oluyor. Hiçbir bağlantıları yok olayla. Hasan Ali zaten benim yanıma geliyordu. Biz onunla buluşacaktık. Ben onunla en son 19.23'te konuştum. 19.23'te konuştuğumda 'geliyorum' dedi. Sonra bir daha aradım bakmadı, ulaşamadım bu sefer kendisine. 19.55'te tekrar aradım. Başkası telefonu. 'Senin arkadaşına vurdular' dedi. Koştur koştur oraya gittim direk. Zaten ilk önce benim haberim oldu. Ailesinden hiç kimsenin haberi yoktu. Ben zaten ondan sonra büyük abisinin yanına gittim. Onları öğrendiler sonra da. Sonra da bütün aile herkes per perişan olduk. Hiçbir husumeti yoktu kimseyle. Pırıl pırıl bir genç kardeşimdi o benim. Hiçbir şey yoktu. Hep beraberdik. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi" ifadelerini kullandı. Hasan Ali'nin Suriye'ye defnedileceği öğrenildi.