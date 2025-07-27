Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

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Küçükçekmece'de, bir kişinin uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandığı bildirildi. Olay, Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi ve saldırgan olay yerinden kaçtı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece'de bir kişi, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi'nde bulunan eski iş yerini ziyaret eden Hamza A'ya, motosikletini yakın bir noktaya park edip dükkanın önüne yaya olarak gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli silahla ateş edip kaçtı.

Saldırıda Hamza A, ayaklarından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin saldırının ardından koşarak kaçtığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
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