Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Küçükçekmece'de bir kişi, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi'nde bulunan eski iş yerini ziyaret eden Hamza A'ya, motosikletini yakın bir noktaya park edip dükkanın önüne yaya olarak gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli silahla ateş edip kaçtı.

Saldırıda Hamza A, ayaklarından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin saldırının ardından koşarak kaçtığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.