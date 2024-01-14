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Küçükçekmece'de silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti

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Küçükçekmece'de motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan Hasan Kozluk hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Oğuzhan CİN / İSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE'de kardeşiyle birlikte motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan Hasan Kozluk hayatını kaybetti. Kozluk'un kardeşinin hafif şekilde yaralandığı silahlı saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Ocak Cuma günü, saat 23.30 sıralarında, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeşiyle evine giden Hasan Kozluk (32), karşılarından gelen motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda, bir çocuk babası Hasan Kozluk ağır yaralanırken, kardeşi ise hafif şekilde yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaşırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı mermilerle ağır yaralanan Kozluk ve kardeşi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasan Kozluk hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayı anlatan Mustafa Memiş, "Motosikletli kişiler çocuğun kafasına 5 kurşun sıkmışlar, sonra çocuk hastane giderken yolda ölmüş. Önceden kavga etmişler birbirleriyle." diye konuştu.

Saldırıda hafif ticari aracına kurşun isabet eden Ziver Işık, "Aracımı park etmiştim, mermiler bizim araca denk gelmiş." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kanarya Mahallesi Küçükçekmece Saldırı Olay Güvenlik Ölüm Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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