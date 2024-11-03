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Küçükçekmece'de Silahlı Kavga: Genç Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece'de Silahlı Kavga: Genç Hayatını Kaybetti
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Haberler
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Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada başından vurularak hayatını kaybeden 19 yaşındaki Muhammed Mutluay için cenaze töreni düzenlendi. Tören, Hacı Ahmet Bıyık Camisi'nde yapıldı ve genç, Ferhatpaşa Mezarlığı'na defnedildi.

Küçükçekmece'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada araçla yoldan geçerken başından vurularak hayatını kaybeden 19 yaşındaki genç için cenaze töreni düzenlendi.

Bağlar Caddesi'nde çıkan silahlı kavgada silahtan çıkan kurşunla başından vurulup ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitiren Muhammed Mutluay'ın cenazesi Sancaktepe'deki babaevine getirildi.

Helallik alınmasının ardından Mutluay için Hacı Ahmet Bıyık Camisi'nde cenaze töreni yapıldı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazına Mutluay'ın ailesi, yakınları ve bazı vatandaşlar katıldı.

Cenaze, daha sonra Ferhatpaşa Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
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