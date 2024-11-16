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Küçükçekmece'de Silahlı Kavga: Genç Adam Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece'de Silahlı Kavga: Genç Adam Hayatını Kaybetti
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19 yaşındaki Muhammed Mutluay, iki grup arasındaki silahlı kavga sırasında yoldan geçerken vurularak hayatını kaybetti. Ailesi, saldırganların bir an önce yakalanmasını talep ediyor.

Küçükçekmece'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada araçla yoldan geçerken silahla vurularak öldürülen 19 yaşındaki Muhammed Mutluay'ın babası suçluların bir an önce yakalanmasını istiyor.

Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi'nde 30 Ekim'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yoldan otomobiliyle geçerken silahla başından vurulan Muhammed Mutluay'ın yakınları, Zeytinburnu'nda olayın faillerinin bulunması için eylem yaptı.

Mutluay'ın fotoğrafının bulunduğu pankartlarla toplanan grup, hayatını kaybeden genç için saygı duruşunda bulundu.

Muhammed Mutluay'ın babası Tanju Mutluay, gazetecilere, olaya karışan saldırganların bir an önce bulunmasını istediğini belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Oğlunun iki gün yoğun bakımda kaldığını ancak hayata tutunamadığını ifade eden Mutluay, "Suçluların bir an önce yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Silah temin etmek artık çok kolay. Herkes her yerden silah temin edebiliyor. Bu konuda cezaların ağırlaştırılması lazım." diye konuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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